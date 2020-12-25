Суета и томление духа: церковник ПЦУ оригинально "поздравил" украинцев с Рождеством

25 декабря Протоиерей Православной церкви Украины Александр Дедюхин решил поздравить украинцев весьма необычным поздравлением.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Знаете, я уже задолбался писать про дату празднования Рождества Христова, причем каждый год. Объяснять про григорианский, юлианский и новоюлианский календари. В этом году опять просите, но не буду. Нет в этом никакого смысла", - сообщил церковник ПЦУ.

По его словам уже давно он написал на Синод предложения по переходу на новоюлианский календарь, но ему ответили: "Все классно, ты молодец, отличные идеи!", - и положили в долгий ящик.

"Все это не имеет никакого смысла. Все суета и томление духа", - подчеркнул Дедюхин.