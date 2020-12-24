Зеленский выпустил поздравление с Рождеством верующих западного обряда

В четверг, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех граждан, кто в эти дни отмечает праздник Рождества Христова.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Офиса президента.

Рождество Христово - один из главных праздников в христианстве, установленный в честь рождения Иисуса Христа во плоти от Девы Марии. В Украине христиане западного обряда (Римо-Католическая церковь) отмечают праздник 25 декабря.

"Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом - достаток, а на украинскую землю - тысячелетние мир и процветание", - поздравил украинцев глава государства.

Видео поздравления:

Стоит напомнить, что ранее жена президента Украины Елена Зеленская в интервью призналась, в какую сторону поменялся ее муж за время президентства.