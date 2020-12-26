Какой праздник 26 декабря: народные приметы и запреты

В церкви 26 декабря почитается память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии.

В начале 4 века, в период правления императора Диоклетиана, в городе Севастии был схвачен и брошен в темницу пресвитер Аравийской церкви Авксентий. Никакие мучения не смогли отречь его от веры. Восхищенный такой непоколебимостью, военачальник Евстратий решил признаться, что тоже исповедует христианскую веру. В наказание за это его также подвергли пыткам, а после - сожгли заживо. Авксентию отрубили голову. После этого случая о своей вере заявили простолюдин Мардарий и молодой воин Орест, которые также были приговорены к смерти.

С 26 декабря принято было в течение 12 суток за погодой следить. Считалось, что каждый новый день погоду целого месяца предсказывает. Также На Руси этот день назывался Ведьмиными посиделками, так как верили, что 26 декабря ведьмы собираются на посиделки и держат совет, как схватить солнце и истребить его.

Что запрещено делать 26 декабря

26 декабря запрещается ссориться и ругаться, иначе зачинщику ссоры грозит тяжелый год.

Нельзя сегодня отдавать свою одежду другим людям.

Нежелательно браться за новые дела и начинания.

Народные приметы 26 декабря

Если в Евстратиев день светит солнце, то и весь январь будет стоять ясная и морозная погода.

Родившимся 26 декабря следует носить андалузит или опал.

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