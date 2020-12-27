Какой праздник 27 декабря: народные приметы и запреты

В воскресенье, 27 декабря, почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана, которые пострадали в Египте за веру во Христа при правлении императора Диоклетиана.

Согласно преданию, во время гонений на христианин при императоре Диоклетиане на рубеже 2 и 3 веков, Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил о том, что сам верит в Христа. Аполлоний раскаялся и открыто признался в своей вере. Обоих святых после суровых пыток казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он раскаялся и принял крещение вместе со своими телохранителями, старшим из которых был Феотих. Спустя некоторое время всех их казнили за вероотступничество.

Мученики Филимон и Аполлоний скончались 16 марта 286 года, а мученики Ариан и Феотих - 4 марта 287 года.

Что запрещено делать 27 декабря

Наши предки верили, что 27 декабря нечисть разгуливает на свободе, поэтому люди отказывались от продуктов животного происхождения и алкоголя.

Нельзя выходить из дома не умывшись, в противном случае накличете на себя беду.

Народные приметы 27 декабря

Какая погода будет 27 декабря, таким и февраль будет.

Жаркий и теплый день - лето тоже будет знойным.

Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую - скоро установится пасмурная и снежная погода.

Звезды кажутся блестящими - к морозу, мелкими - к снегопаду.

Если человек родился 27 декабря, то его талисманами будут жемчуг или турмалин.

Ранее сообщалось, что ближе к Новому году-2021 в Украине ожидается потепление.