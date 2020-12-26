"Круче, чем Мендель": церковник двумя твитами победил "чертовщину" на почте в Украине

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Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

"Новая Почта" оставила полтавского священника Александра Дедюхина без рясы. 

О курьезном случае он написал в Фейсбук. 

"Новая Почта не просто потеряла посылку, либо отправила вместо Полтавы куда-то на Закарпатье. Нет. Новая Почта случайно отправила рясу на утилизацию!", - пишет он. 

Он отмечает, что с ним постоянно случаются какие-то интересные истории. 

"Как христианин, я благодарю Бога за Новую Почту. Это был довольно интересный опыт. На первую сессию (Дедюхин также является депутатом в местном горсовете, - ред.) придется одеться в смирение и старый подрясник", - добавил он.

В комментариях к записи пользователи сети добавили, что "подобная чертовщина" там случается довольно часто. 

Впрочем, история получила продолжение и, похоже, священнослужитель все же получил рясу. 

"Я двумя твитами вернул рясу из небытия. Вот получил. Я круче, чем Мендель", - написал он. 

Шутка Дедюхина является отсылкой к словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая утверждала, что смогла спасти курс гривны "двумя твиттами". 

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Все по теме:

Полтава, Новая почта, Александр Дедюхин.

Автор:

Телеграф
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