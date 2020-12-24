И реформ не надо! "Всемогущие" твиты Мендель стали мемом

Пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель считает, что в июне прошлого года в ходе визита Владимира Зеленского в Бельгию два написанные ею твиты от Офиса президента помогли стабилизировать гривну.
Об этом она заявила во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине.
Она отметила, что о том, ее твиты гласили, что Зеленский будет на стороне народа в истории с Приватбанком и Украина будет идти в ЕС.
"Мне удалось дать эти два твиты очень быстро, их подхватило очень много медиа, почти все иностранные СМИ", - отметила она.
"И я помню, что в то время у нас несколько росла инфляция, а не колоссально, но гривна ослабла, и после двух твитов гривна снова стабилизировалась к предыдущему уровню. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", - добавила Мендель.
Данное заявление получило большой отклик в сети. Большинство начало высмеивать пресс-секретаря главы государства.
Якщо Мендель не в курсі як стабілізується гривня, то навіщо нам такі прес-секретарі? https://t.co/NejbaHKxrA
— Ntli (@Natali__Or) December 24, 2020
Два твіти, якими Юлія Мендель врятувала країну. pic.twitter.com/8rgvlLUtkp
— Простий роботяга (@panibratchik) December 24, 2020
"Помню ... Мне удалось дать два этих твитов очень быстро ... Помню ..." - вы прослушали краткий курс экономики и финансов от Мендель", "Двумя твитами Юлия Мендель стабилизировала температуру Кернеса до комнатной", "Алло, Галя! Ты сейчас упадешь !! Я двумя твитами стабилизировала гривну и остановила инфляцию", "Не все герои носят плащи ...", "Советский рубль был обеспечен Золотым Запасом СССР. Украинская гривна обеспечена твитами Мендель", "И реформ не надо!", - пишут пользователи Twitter.
Мендель в 2019 році допомогла стабілізувати інфляцію в країні за допомогою двох публікацій у Twitter. pic.twitter.com/5D2ZtqekhU
— Chile Pepper (@hot_ChilePepper) December 24, 2020
Один из пользователей даже посвятил Мендель стих:
Твиттер, Твиттер, ты могуч,
Ты гоняешь твитов тучи,
Ты волнуешь людей море,
Инфу веешь на просторе.
Не боишься никого,
Кроме Мендель... ого-ого!
Напомним, что ранее пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель высмеяли за пост о не идеальном «шестом мишке брауни». На фото видно, что десерт сделан не идеально и один из шести «мишек брауни» не получился.