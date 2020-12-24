И реформ не надо! "Всемогущие" твиты Мендель стали мемом

Пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель считает, что в июне прошлого года в ходе визита Владимира Зеленского в Бельгию два написанные ею твиты от Офиса президента помогли стабилизировать гривну.

Об этом она заявила во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине.

Она отметила, что о том, ее твиты гласили, что Зеленский будет на стороне народа в истории с Приватбанком и Украина будет идти в ЕС.

"Мне удалось дать эти два твиты очень быстро, их подхватило очень много медиа, почти все иностранные СМИ", - отметила она.

"И я помню, что в то время у нас несколько росла инфляция, а не колоссально, но гривна ослабла, и после двух твитов гривна снова стабилизировалась к предыдущему уровню. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", - добавила Мендель.

Данное заявление получило большой отклик в сети. Большинство начало высмеивать пресс-секретаря главы государства.

Якщо Мендель не в курсі як стабілізується гривня, то навіщо нам такі прес-секретарі? https://t.co/NejbaHKxrA — Ntli (@Natali__Or) December 24, 2020

Два твіти, якими Юлія Мендель врятувала країну. pic.twitter.com/8rgvlLUtkp — Простий роботяга (@panibratchik) December 24, 2020

"Помню ... Мне удалось дать два этих твитов очень быстро ... Помню ..." - вы прослушали краткий курс экономики и финансов от Мендель", "Двумя твитами Юлия Мендель стабилизировала температуру Кернеса до комнатной", "Алло, Галя! Ты сейчас упадешь !! Я двумя твитами стабилизировала гривну и остановила инфляцию", "Не все герои носят плащи ...", "Советский рубль был обеспечен Золотым Запасом СССР. Украинская гривна обеспечена твитами Мендель", "И реформ не надо!", - пишут пользователи Twitter.

Мендель в 2019 році допомогла стабілізувати інфляцію в країні за допомогою двох публікацій у Twitter. pic.twitter.com/5D2ZtqekhU — Chile Pepper (@hot_ChilePepper) December 24, 2020

Один из пользователей даже посвятил Мендель стих:

Твиттер, Твиттер, ты могуч,

Ты гоняешь твитов тучи,

Ты волнуешь людей море,

Инфу веешь на просторе.

Не боишься никого,

Кроме Мендель... ого-ого!

Напомним, что ранее пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель высмеяли за пост о не идеальном «шестом мишке брауни». На фото видно, что десерт сделан не идеально и один из шести «мишек брауни» не получился.