Мир должен готовиться к новым пандемиям: глава ВОЗ опечалил прогнозом

Мир нужно готовится к другим пандемиям и активно инвестировать в систему здравоохранения.

Об этом в ходе брифинга по COVID-19 заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

По его словам, коронаввирус - не последняя пандемия, с которой борется человечество.

"История учит нас, что вспышки и пандемии - это факт жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов - готов лучше, чем был в этот раз", - говорит он.

Во Всемирной организации здоровья считают, что большинство стран стало пренебрегать сферой общественного здравоохранения, являющуюся основой в борьбе с пандемиями.

Гебреисус говорит, что инвестирование в систему здравоохранения обеспечит "более здоровое и безопасное будущее".