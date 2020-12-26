Пора прощаться с иллюзиями: украинцы сделали выводы из ситуации с вакцинами от COVID в ЕС

В воскресенье, 27 декабря, во всех странах ЕС стартует вакцинация.
Об этом заявила в специальном видеообращении президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого рока. Сегодня (26 декабря, - ред.) день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС", - заявила она.
По ее словам, ЕС очень скоро получит еще больше вакцин, как только их безопасность и эффективность будет подтверждена.
Как отметила фон дер Ляйен, Евросоюз обеспечил необходимое количество доз вакцины для всего населения блока и для жителей Европейской экономической зоны. Это, считает она, позволит постепенно вернуться к нормальной жизни.
Вот как прокомментировал эту новость политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга.
Отреагировал на сообщение и общественный деятель Андрей Ляшенко.
"В ближайшее время Украина не получит вакцину, ну это и не удивительно, ведь нас давно уже считают страной третьего мира, не просто так сайт Bloomberg отнес Украину к странам Африки", - написал он.
Читайте в материале "Телеграф": Под овации и слезы: врач рассказал, как в США встретили первую вакцину от COVID-19.