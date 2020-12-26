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Пора прощаться с иллюзиями: украинцы сделали выводы из ситуации с вакцинами от COVID в ЕС

Пора прощаться с иллюзиями: украинцы сделали выводы из ситуации с вакцинами от COVID в ЕС
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В воскресенье, 27 декабря, во всех странах ЕС стартует вакцинация. 

Об этом заявила в специальном видеообращении президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 

"Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого рока. Сегодня (26 декабря, - ред.) день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС", - заявила она. 

По ее словам, ЕС очень скоро получит еще больше вакцин, как только их безопасность и эффективность будет подтверждена. 

Как отметила фон дер Ляйен, Евросоюз обеспечил необходимое количество доз вакцины для всего населения блока и для жителей Европейской экономической зоны. Это, считает она, позволит постепенно вернуться к нормальной жизни. 

Вот как прокомментировал эту новость политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга. 

Отреагировал на сообщение и общественный деятель Андрей Ляшенко. 

"В ближайшее время Украина не получит вакцину, ну это и не удивительно, ведь нас давно уже считают страной третьего мира, не просто так сайт Bloomberg отнес Украину к странам Африки", - написал он. 

Читайте в материале "Телеграф": Под овации и слезы: врач рассказал, как в США встретили первую вакцину от COVID-19.

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Все по теме:

ЕС, Вакцины, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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