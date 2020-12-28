Стало известно, где Зеленский будет праздновать Новый год: фото и видео резиденции

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, где Владимир Зеленский будет встречать Новый год.

"Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции ("Синегора" - ред.) в с.Гута в Ивано-Франковской области", - рассказал он журналистам.

Резиденция "Синегора" расположена в карпатском массиве Горганы на территории одноименного национального природного парка и организована на базе старого санатория в 2001 году.

Площадь резиденции составляет 10 866 га, на ее территории есть дворцы, зимний сад, вертолетная площадка, десяток охотничьих вышек и небольшой зверинец.

Новый 2020 год Зеленский встречал там же. До него, в "Синегоре" праздновал Новый 2019 год бывший президент Петр Порошенко.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, как Зеленский планирует провести новогодние праздники.