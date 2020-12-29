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Какой праздник 29 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 29 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

29 декабря православные верующие чтят память святого Аггея. Пророк Аггей был одним из 12 "малых" пророков Ветхого Завета. Пророчествовал он в 520 г. до н. э. ‒ во второй год царствования Дария Гистаспа, персидского царя из династии Ахеменидов.

Сведений о жизни Аггея практически нет. В предании сказано лишь то, что в юном возрасте он из Вавилона пришел в Иудею и возвращение своего народа из иудейского плена. Скончался в Иерусалиме, где и был похоронен.

В простонародье считалось, что в этот день земля готовится к наступлению Нового года. В старину считали, что Аггей - добрый и отзывчивый апостол, однако если его разгневать, то сильный мороз до самого Крещения наступит.

29 декабря молятся святому Аггею, чтобы он помог обрести истинный путь в жизни. Пророк Аггей наставляет на правильный путь и награждает за трудолюбие.

Запреты:

  • Строго запрещено лениться.

  • Не стоит в этот день разговаривать с близкими через порог.

  • Проводить генеральную уборку и ремонтировать обувь также не рекомендуется.

  • 29 декабря не стоит садиться на стол, иначе притянете к себе несчастья.

  • Лучше не передавать деньги из рук в руки.

Народные приметы:

  • Каков Аггей, таким и апрель будет.

  • Если иней на улице, то на Святки тепло будет.

  • Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения.

  • Если мороз рисует на стеклах узоры, то холода ещё 20 дней продержатся.

  • Холода и непогода в Агеев день предвещают суровую зиму.

  • Ветреная погода и лежащий вплотную к забору снег – дурная примета. Лето будет неурожайным.

Ранее, "Телеграф" писал, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода на Новый год и Рождество.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
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