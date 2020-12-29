Какой праздник 29 декабря: народные приметы и запреты

29 декабря православные верующие чтят память святого Аггея. Пророк Аггей был одним из 12 "малых" пророков Ветхого Завета. Пророчествовал он в 520 г. до н. э. ‒ во второй год царствования Дария Гистаспа, персидского царя из династии Ахеменидов.

Сведений о жизни Аггея практически нет. В предании сказано лишь то, что в юном возрасте он из Вавилона пришел в Иудею и возвращение своего народа из иудейского плена. Скончался в Иерусалиме, где и был похоронен.

В простонародье считалось, что в этот день земля готовится к наступлению Нового года. В старину считали, что Аггей - добрый и отзывчивый апостол, однако если его разгневать, то сильный мороз до самого Крещения наступит.

29 декабря молятся святому Аггею, чтобы он помог обрести истинный путь в жизни. Пророк Аггей наставляет на правильный путь и награждает за трудолюбие.

Запреты:

Строго запрещено лениться.

Не стоит в этот день разговаривать с близкими через порог.

Проводить генеральную уборку и ремонтировать обувь также не рекомендуется.

29 декабря не стоит садиться на стол, иначе притянете к себе несчастья.

Лучше не передавать деньги из рук в руки.

Народные приметы:

Каков Аггей, таким и апрель будет.

Если иней на улице, то на Святки тепло будет.

Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения.

Если мороз рисует на стеклах узоры, то холода ещё 20 дней продержатся.

Холода и непогода в Агеев день предвещают суровую зиму.

Ветреная погода и лежащий вплотную к забору снег – дурная примета. Лето будет неурожайным.

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