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Последнее полнолуние 2020 года: когда оно наступит и что категорически нельзя делать в этот день

Последнее полнолуние 2020 года: когда оно наступит и что категорически нельзя делать в этот день
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

30 декабря в 3 часа 28 минут ночи по Гринвичу (5 часов 28 минут по киевскому времени) над Землей взойдет последняя в 2020 году полная Луна. Полнолуние пройдет под покровительством знака Зодиака Рак. Это явление закроет коридор затмений 2020 года.

Стоит отметить, что полнолуние охватит еще три дня, так что Новый год также пройдет под влиянием Луны.

Астрологи сообщают, что 30 декабря будет одним из самых сложных и непредсказуемых дней. Однако если придерживаться советов, то день пройдет достаточно спокойно.

30 декабря характеризуется эмоциональной неустойчивостью и чувством душевного беспокойства. Поэтому лучше всего этот день провести наедине с собой и своим домом. Астрологи советуют уделить время уборке перед новогодними праздниками.

Однако, и список того, что не стоит делать в полнолуние, также имеется:

  • распивать алкоголь;

  • спорить, конфликтовать;

  • постригать волосы и ногти;

  • путешествовать;

  • устраивать шумные посиделки;

  • играть свадьбы;

  • предлагать руку и сердце;

  • совершать крупные покупки,

  • вообще не стоит спешить с любыми решениями.

В общем, лучше всего провести время дома с семьей.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год.

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Все по теме:

Полнолуние, Приметы, Запреты, Обряды.

Автор:

Телеграф
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