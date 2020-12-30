Слова Степанова про вакцинацию в Украине обыграли стихом: "Мы готовы, если шо, страна!"

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к вакцинации от коронавируса, из-за чего стал героем стихотворного шаржа.

Соответствующее заявление Степанова опубликовано на Facebook-странице Минздрава.

По словам министра, Украина готова к проведению вакцинации против COVID-19. Степанов настаивает, чтобы прививочная кампания проводилась максимально оперативно во всех регионах страны.

Прививочная кампания не должна вмешиваться в рутинные программы иммунизации населения, они не могут прекращаться, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что для иммунизации против COVID-19 в отдельном порядке будут привлекать специалистов и организовывать прививочные пункты.

Это заявление стало поводом для шуточных стихов, которые на своей Facebook-странице "В сухом остатке" выложил журналист Денис Безлюдько.

Как сообщал "Телеграф", Степанов не впервые становится героем иронических стихотворных шаржей.