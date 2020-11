Карантин выходного дня будет напоминать "перемирие" на Донбассе: украинцы постят шутки и мемы

В связи с пандемией коронавируса, глава Минздрава Украины Максим Степанов предложил ввести в стране карантин "выходного дня", чем вызвал бурю шуток в сети.

Своим комментарием на такое предложение поделился пользователь Твиттера Portobello.

По его словам, "карантин выходного дня будет напоминать так называемое "перемирие" на Донбассе", - отмечает пользователь, добавив, что - "люди все также будут заражаться и погибать, в то время как Степанов будет бодро рапортовать об эффективности этого метода".

Протоиерей Православной церкви Украины Александр Дедюхин на своей странице шутит: "На самом деле, министр охраны короновируса Степанов хочет ввести "карантин выходного дня" только для того, чтобы ему давали спокойно отдыхать в субботу и воскресенье".

Украинский политический эксперт Евгений Магда высказался о предложении Степанова довольно иронично: "Кретин выходного дня ..", - "Может, карантин ???", "Нет!".

Журналист Денис Безлюдько на своей странице в Facebook "В сухом остатке" написал небольшой стишок по теме "карантина выходного дня".

Пользователь Твиттера высказался об этом шутливым высказыванием с фото.

"комендандстька година" та карантин виходного дня

Well boys, we did it, coronovarirus is no more pic.twitter.com/wKAz9Br6bu

— Sovinskiy (@_Sovinskiy) November 3, 2020