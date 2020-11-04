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Карантин выходного дня будет напоминать "перемирие" на Донбассе: украинцы постят шутки и мемы

Карантин выходного дня будет напоминать "перемирие" на Донбассе: украинцы постят шутки и мемы
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В связи с пандемией коронавируса, глава Минздрава Украины Максим Степанов предложил ввести в стране карантин "выходного дня", чем вызвал бурю шуток в сети.

Своим комментарием на такое предложение поделился пользователь Твиттера Portobello.

По его словам, "карантин выходного дня будет напоминать так называемое "перемирие" на Донбассе", - отмечает пользователь, добавив, что - "люди все также будут заражаться и погибать, в то время как Степанов будет бодро рапортовать об эффективности этого метода".

Протоиерей Православной церкви Украины Александр Дедюхин на своей странице шутит: "На самом деле, министр охраны короновируса Степанов хочет ввести "карантин выходного дня" только для того, чтобы ему давали спокойно отдыхать в субботу и воскресенье".

Украинский политический эксперт Евгений Магда высказался о предложении Степанова довольно иронично: "Кретин выходного дня ..", - "Может, карантин ???", "Нет!".

Журналист Денис Безлюдько на своей странице в Facebook "В сухом остатке" написал небольшой стишок по теме "карантина выходного дня".

Пользователь Твиттера высказался об этом шутливым высказыванием с фото.

"Карантин выходного дня - это когда слуги в клубах и ресторанах, а вы в доме. Вышли за хлебом? С вас 3500 грн. штрафа", - задается вопросом пользователь под ником ЗЕ вирус.

Другой пользователь Твиттера D.Gronnes, назвал "карантин выходного дня" карантином "судного дня".

"Они копируют из Европы. А там еще таких опций не было. Только карантин выходного дня или вечернее карантин (с 22 до 6 часов)", - отметил на своей странице в Твиттер пользователь Enky.

Также экс-нардеп Виталий Чепинога в своем Фейсбуке рассказал что в Швеции с 5 ноября введут новые жесткие карантинные правила: за столом в ресторане - не более 9 человек, назвав это " шведским социализмом".

Стоит напомнить, что число заболевших COVID-19 в мире выросло за неделю более чем на 3,3 млн человек.

Читайте также в материале "Телеграф": В Украине рассматривается вариант внедрения новой "черной" карантинной зоны.

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Все по теме:

Украина, Донбасс, Карантин, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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