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Легальная покупка отсрочки от военной службы может стать возможной в Украине: детали

Легальная покупка отсрочки от военной службы может стать возможной в Украине: детали
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине предложили создать механизм получения легальной отсрочки от военной службы. 

Об этом сообщили в петиции №22/110416-еп, опубликованной на сайте президента Украины. По состоянию на 31 декабря ее подержали 1 046 человек из 25 000 необходимых.

Так, согласно тексту документа, молодые люди призывного возраста, не имеющие законного основания для получения отсрочки и освобождения от службы в армии ищут другие пути избежания призыва, что приводит к нарушению закона и потери государством средств, населения, получения непрофессиональных специалистов и других проблем. Юноши едут заграницу, а до 27 лет уже строят семью и карьеру в другой стране. Те кто вступили в иностранных высших учебных заведений и желающих сделать свое государство лучше, не могут попасть домой и часто из-за этого уже не возвращаются (по причине той же карьеры и семьи). Некоторые мужчины избегают официального трудоустройства и пользования государственными сервисами и аргументируют свои действия тем, что боятся военкомата. Среди абитуриентов есть те, кто поступают в университеты (как на бакалавриат, так и на магистратуру) на бюджетную форму учебы не с целью получения знаний, а отсрочки и отбирают места у тех, кто мечтал учиться. 

Значительное количество призывников дают взятки представителям медицинских комиссий и военкоматов, либо используют свои связи для получения освобождения от армии с помощью "белого билета". Что в свою очередь укореняет в наших культуре и социуме коррупцию.

В свою очередь, решением данной проблемы может стать создание механизма и условий для функционирования оплаты законного освобождения от военной службы.

Предусматривается создание взноса, который призывник платит государству. В свою очередь государство освобождает призывника от обязанности проходить военную службу, и выдает документ, который это свидетельствует.

Вклад обязательно должен иметь возможность разбивки оплаты на части, для возможности доступа к этой услуге всех слоев населения вне зависимости от дохода, - отмечается в петиции. 

Также предлагается увеличить уголовную ответственность и усилить наблюдение за отбором призывников.

Размер взноса должен быть дороже, чем самая дорогая стоимость полного прохождения военной кафедры в Украине а также дополнительные расходы, связанные с ее прохождением.

"В случае наступления особого периода (по мобилизации) освобождение от армии полученное путем взноса средств перестает быть действительным на период особого периода", - сообщается в петиции.

Стоит напомнить, что ранее Министерство обороны Украины расширило возможности для Вооруженных Сил применять Каталог для питания личного состава.

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Украина, Армия, ВСУ, Призыв.

Автор:

Телеграф
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