Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом: в ответ первую леди засыпали сотнями сообщений

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила всех украинцев с наступающим Новым годом. Свое поздравление она разместила на своих страницах в соцсетях.

«Нехай кожне бажання, загадане у новорічну ніч, – здійсниться! З прийдешнім Новим роком!» - написала Елена Зеленская, добавив к посту снимок у новогодней елки.

Под постами первой леди моментально появилось множество комментариев. Подписчики Зеленской в Фейсбуке и Инстаграме взаимно поздравляют ее с праздниками и желают разные приятности.

«С Новым годом! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!», «С наступающим новым годом,2021 пусть принесет все лучшее,а худшее заберёт», «С наступающим Новым Годом.В новом году здоровья, оставаться такой же прекрасной», «Удачи в Новом году!!»- пишут в комментариях.

Однако, есть и те, кто не упустил возможности и съехидничать в своем «поздравлении». Многие украинцы решили и в праздник выразить свое «фу» в комментариях постов первой леди Украины.

«Лена, уходи», «Спасибо вам за электроэнергию тариф 1,68 , хороший подарок», «Уважаемая Лена забирайте уже Вову домой», «Леночка,от всей души желаю вам 2021го прожить на соц.пенсию 1310 и пособие малообеспеченой 1460», «Желаю Вам зарплату как у проводника поезда !!!!!» -можно увидеть и такие «новогодние пожелания» от украинцев.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что Елена Зеленская рассказала, как изменился Владимир Зеленский за время президентства.