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В первый день нового года Украину зальет дождями: прогноз погоды на 1 января

В первый день нового года Украину зальет дождями: прогноз погоды на 1 января
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

1 января 2021 года, в Украине наблюдаются осадки в виде дождя и только в Донецкой и Луганской областях будет оносительно сухо. Несмотря на это по стране погода будет довольно теплой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, на севере страны воздух прогреет до +5 +7 градусов, в то время как на юге ожидается до +10 +12 градусов.

Западные области будут с температурой в +3 +5 градусов, но на востоке похолодает больше всего, до +2 +4 градусов.

А тем временем в центре страны стрелки термоментров покажут от +7 до +9 градусов.

В свою очередь в Киеве весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабеет, а ближе к вечеру закончится.

Температура воздуха прогнозируется на уровне +8 +6 человек.

Карта - прогноз погоды в Украине на 1 января (Укргидрометцентр):

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на первый день 2021 года в Украине.

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Все по теме:

Украина, Погода, Дождь, Украгідрометцентр.

Автор:

Телеграф
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