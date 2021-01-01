Месяц будет спокойным: прогноз магнитных бурь на январь 2021

В первом месяце 2021 года геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Январь пройдет без сильных магнитных бурь и колебаний.

Об этом пишет meteoprog.ua.

Отмечается, что небольшие магнитные всплески возможны 3, 5, 6, 18 и 21 января.

Напомним, что магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, связанное с поступлением в ее окрестности солнечного ветра.

Магнитная буря может длиться от нескольких часов, до нескольких дней. Такое состояние плохо влияет на здоровье человека: страдают сосуды и психика. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди. В основном подвергаются опасности пожилые люди, гипотоники и гипертоники.

В такие периоды медики советуют людям беречься и внимательно следить за своим состоянием. Специалисты советуют в такие дни больше гулять и полноценно высыпаться.

Напомним, "Телеграф" писал, что в первый день 2021 года Украину зальет дождями, а температура воздуха будет высокой, до +10 +12 градусов.