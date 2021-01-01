Скачать
Пятница, 01.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Как с 1 января в Украине изменится "минималка": инфографика и цифры
Как с 1 января в Украине изменится "минималка": инфографика и цифры
Каким будет прожиточный минимум в 2021 году: инфографика и объяснение
Каким будет прожиточный минимум в 2021 году: инфографика и объяснение
Украина начинает год без коронавирусных рекордов: статистика на 1 января
Украина начинает год без коронавирусных рекордов: статистика на 1 января
Ломаченко сделал прогноз на первый большой бой в 2021 году
Ломаченко сделал прогноз на первый большой бой в 2021 году

Ушла из жизни известная украинская журналистка, которая боролась с онкологией

Ушла из жизни известная украинская журналистка, которая боролась с онкологией
10:42 Сегодня Телеграф Фото: facebook

За несколько часов до Нового года от рака 4 степени скончалась украинская журналистка и сценаристка Наталия Орлянская.

Об этом сообщила украинская журналистка Ольга Бесперстова.

По ее словам, в начале января 2019-го Орлянской поставили страшный диагноз - неоперабельная аденокарцинома легкого четвертой степени и метастазы в костях.

"Но Наташа достойно держала удар. Не позволяла жалеть себя и жила полноценной жизнью - бывала на выставках, в музеях и на концертах, устраивала себе сюрпризы типа фотосессий и походов в тир и с удовольствием "выгуливала" наряды", - рассказала о ней Ольга Бесперстова. 

"Стильная, утонченная, ироничная, позитивная, обаятельная, точная в оценках, красавица и умница – в нее нельзя было не влюбиться", - так высказалась о Наталии Орлянской журналистка.

Стоит отметить, что последний пост Орлянской в Фейсбуке по иронии судьбы был именно о смерти. В нем она рассказала, что 24 ноября ушел из жизни ее отец и о том, как переносит курс химиотерапии.

Напомним, что ранее, 27 декабря ушла из жизни известная украинская журналистка и общественный деятель Екатерина Зеленская. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Рак, Смерть, Наталия Орлянская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского
02 В России назревает скандал: данные о кортежах Путина сливали через WhatsApp
03 Беременная Василиса Фролова полностью разделась для новогоднего фото
04 Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом: в ответ первую леди засыпали сотнями сообщений
05 Кто и зачем распространяет слухи о президентских амбициях Разумкова: появилось объяснение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Месяц будет спокойным: прогноз магнитных бурь на январь 2021
Месяц будет спокойным: прогноз магнитных бурь на январь 2021
Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал &quot;следующего&quot; президента Украины (видео)
Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал "следующего" президента Украины (видео)
Праздничные салюты в Одессе сняли на видео с высоты
Праздничные салюты в Одессе сняли на видео с высоты
Каменских, Бабкин, Никитюк: как и с кем украинские звезды отметили Новый год (фото и видео)
Каменских, Бабкин, Никитюк: как и с кем украинские звезды отметили Новый год (фото и видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь