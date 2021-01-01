Ушла из жизни известная украинская журналистка, которая боролась с онкологией

За несколько часов до Нового года от рака 4 степени скончалась украинская журналистка и сценаристка Наталия Орлянская.

Об этом сообщила украинская журналистка Ольга Бесперстова.

По ее словам, в начале января 2019-го Орлянской поставили страшный диагноз - неоперабельная аденокарцинома легкого четвертой степени и метастазы в костях.

"Но Наташа достойно держала удар. Не позволяла жалеть себя и жила полноценной жизнью - бывала на выставках, в музеях и на концертах, устраивала себе сюрпризы типа фотосессий и походов в тир и с удовольствием "выгуливала" наряды", - рассказала о ней Ольга Бесперстова.

"Стильная, утонченная, ироничная, позитивная, обаятельная, точная в оценках, красавица и умница – в нее нельзя было не влюбиться", - так высказалась о Наталии Орлянской журналистка.

Стоит отметить, что последний пост Орлянской в Фейсбуке по иронии судьбы был именно о смерти. В нем она рассказала, что 24 ноября ушел из жизни ее отец и о том, как переносит курс химиотерапии.

Напомним, что ранее, 27 декабря ушла из жизни известная украинская журналистка и общественный деятель Екатерина Зеленская.