Седьмой год на войне: бойцы показали, как встречали новый год на передовой на Донбассе (фото)

В седьмой раз подряд бойцы на Донбассе встретили Новый год в условиях войны.

Воины первой штурмовой роты Добровольческого корпуса Правого сектора показали, как празднуют Новый год и поздравили украинцев с праздником.

На своей странице в Фейсбуке бойцы поблагодарили всех, кто помогал и помогает приближать Победу.

"Весь личный состав 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС во главе с командиром подразделения другом Да Винчи поздравляет с Новым 2021 годом!

Спасибо каждому, кто прошел этот год бок о бок с нами! Покорнейше благодарим каждого, кто нам помогал и помогает, вспоминают нас в молитвах и вместе с нами приближает Победу!

Мы благодарны каждому ребенку за его письма и рисунки, которые согревают души наших бойцов! Спасибо каждому, кто поддерживает нас в информационной борьбе! Спасибо, что вы с нами! Мир только после Победы! Желаем в новом году нам всем Победы! Слава Украине!", - написали бойцы штурмовой роты ДУК ПС.

Как сообщалось ранее, 29 декабря на Донбассе, в зоне проведения ООС погиб украинский военный Вадим Єфременюк.