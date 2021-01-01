Украинцам разрешили менять отчество: новые подробности

С 1 января в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества"
Согласно закону, изменить отчество по собственному желанию украинцы могут с 14 лет с согласия родителей или самостоятельно с 16 лет.
Для изменения отчества нужны такие документы:
Отказать в изменении отчества могут при таких обстоятельствах:
Отмечается, что лицам, не достигшим 16 лет, в отдельных случаях достаточно разрешения только одного из родителей. В частности, если один из родителей признан безвестно отсутствующим, один из родителей объявлен умершим, признан недееспособным или ограниченно дееспособным, сведения о нем удалили из активного записи о рождении, или если сведения о мужчине как отца внесены в активную запись о рождении по заявлению матери.
При этом возражения одного из родителей по изменению отчество ребенка могут решаться с помощью органа опеки или суда.
Стоит напомнить, что в январе в Украине начинает действовать новый регламент для школ, а также с 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Подробнее о главных изменениях в январе читайте в материале "Телеграфа" "Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)".