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Какой праздник 2 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 2 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 2 декабря, православная церковь чтит память Игнатия Богоносца, третьего епископа Антиохийского.

Согласно преданиям, Игнатий получил свое прозвище Богоносец в связи с тем, что Иисус Христос брал Игнатия на руки, когда тот был ребенком. Также есть версия, что прозвище дано Игнатию в связи с тем, что он был "носителем Божественного духа". Во время Траянского гонения на христиан Игнатий был арестован и направлен из Антиохии в Рим для совершения над ним страшной казни. По прибытии в Рим его бросили к голодным львам на растерзание.

В честь этого святого в храмах служат молебны и устраивают крестные ходы.

Что запрещено делать 2 января

  • Нельзя покупать обувь, иначе жизнь себе можно сократить.

  • 2 января нельзя есть грузди, иначе весь год не сойдет с человека грусть.

  • Нельзя брать деньги в долг, чтобы не попасть в нищету.

  • Нельзя петь после заката, чтобы не потерять голос.

Народные приметы 2 января

  • Если на деревьях иней, значит, погода будет ясной.

  • Звездное небо предвещает богатый урожай в течение всего года.

  • Синицы начали громко щебетать - ближайшие ночи будут холодными.

  • Тем, кто родился 2 января, дарили талисман с турмалином. Считалось, что этот камень сможет уберечь от беды, порчи и сглаза, подарить долголетие и крепкое здоровье.

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 января, ожидается сухая и теплая погода.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
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