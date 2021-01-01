В Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Бандеры (фото, видео)

1 января в ряде городов Украины прошли мероприятия, приуроченные к 112-годовщине со дня рождения главы ОУН(б) Степана Бандеры.

В Киеве в 18:00 началось традиционное факельное шествие. Трансляцию с места ведет Hromadske.

Помимо Киева, мероприятия также прошли в других городах, в частности, во Львове, Луцке и Ивано-Франковске.

Во Львове руководство области и города возложили цветы к подножию памятника Степану Бандере. После этого состоялась общая молитва и общественное вече.

В Луцке жители города по этому случаю собрались на площади Героев Майдана, где священнослужители провели короткую панихиду. После состоялось общественное вече.

В Ивано-Франковске из-за карантина решили не проводить традиционное шествие, а лишь провести панихиду и вече памяти у памятника Бандере на Европейской площади.

Факельное шествие прошло также в Днепре.

В Харькове члены "Правого сектора" поздравили жителей города с днем рождения Бандеры, развернув баннер на Клочковом спуске.

Как сообщалось ранее, воины первой штурмовой роты Добровольческого корпуса Правого сектора показали, как празднуют Новый год и поздравили украинцев с праздником.