Какой праздник 3 января: народные приметы и запреты

В воскресенье, 3 января, православная церковь отмечают Прокопьев день. В народе праздник получил название День Петра-полукорма, поскольку к тому времени половина домашних заготовок на зиму уже съедалась.

Прокопий родился в крестьянской семье в 1578 году. Известен тем, что 12 лет якобы попал под удар молнии, после чего мальчик сильно повредился умом. Родители привезли его на излечение в Успенский Трифонов монастырь, где ребенка выходили и вылечили. В 1595-1598 годах жил и помогал отцу Иллариону в церкви Святой Екатерины в Слободском. С 1598 году стал юродствовать. Он предугадывал выздоровление или смерть больных, бессловесно предупреждал о пожарах и прочих катастрофах. За эту дар люди стали его чтить как святого.

Что запрещено делать 3 января

Нельзя желать здоровья и счастья, иначе, как гласят приметы, все случится с точностью до наоборот.

Нельзя подглядывать и подслушивать, поскольку, согласно поверьям, можно лишиться зрения и слуха.

Запрещено давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые ценности, поскольку это приведет к потерям.

Народные приметы 3 января

Каков Прокопий, таков и сентябрь.

Если снега мало, но морозы достаточно сильные, значит, лето будет засушливым и жарким.

Если на земле лежит много снега - год будет плодородным.

Морозная погода и небольшое количество снега предвещали засушливые дни летом.

Если человек родился 3 января, значит, он будет очень хозяйственным.

Ранее сообщалось, что в Украине на выходных ощутимо похолодает.