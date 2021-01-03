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Какой праздник 3 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 3 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 3 января, православная церковь отмечают Прокопьев день. В народе праздник получил название День Петра-полукорма, поскольку к тому времени половина домашних заготовок на зиму уже съедалась.

Прокопий родился в крестьянской семье в 1578 году. Известен тем, что 12 лет якобы попал под удар молнии, после чего мальчик сильно повредился умом. Родители привезли его на излечение в Успенский Трифонов монастырь, где ребенка выходили и вылечили. В 1595-1598 годах жил и помогал отцу Иллариону в церкви Святой Екатерины в Слободском. С 1598 году стал юродствовать. Он предугадывал выздоровление или смерть больных, бессловесно предупреждал о пожарах и прочих катастрофах. За эту дар люди стали его чтить как святого.

Что запрещено делать 3 января

  • Нельзя желать здоровья и счастья, иначе, как гласят приметы, все случится с точностью до наоборот.

  • Нельзя подглядывать и подслушивать, поскольку, согласно поверьям, можно лишиться зрения и слуха.

  • Запрещено давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые ценности, поскольку это приведет к потерям.

Народные приметы 3 января

  • Каков Прокопий, таков и сентябрь.

  • Если снега мало, но морозы достаточно сильные, значит, лето будет засушливым и жарким.

  • Если на земле лежит много снега - год будет плодородным.

  • Морозная погода и небольшое количество снега предвещали засушливые дни летом.

  • Если человек родился 3 января, значит, он будет очень хозяйственным.

Ранее сообщалось, что в Украине на выходных ощутимо похолодает.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
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