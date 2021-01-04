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Как сделать, чтобы загаданное на Новый год сбывалось

Как сделать, чтобы загаданное на Новый год сбывалось
04:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Энтузиазм, с которым мы начинаем каждый новый год, немного похож на фейерверк в канун Нового года: после громкого взрыва и яркой вспышки все быстро угасает.

Бросить курить, больше заниматься спортом, кушать более здоровую пищу. Каждую новогоднюю ночь мы планируем делать великие дела в течение следующего года. Только каждый раз мы терпим неудачу.

Психолог Марио Шустер рассказал, как настроить себя на нужные изменения в номом году. Об этом пишет DW.

1. Шаг за шагом

"Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, - это делать слишком много дел одновременно", - говорит психолог. Если вы не только хотите бросить курить, но и убрать сладкое из своего рациона и, наконец, начать бегать трусцой, вы обязательно перегрузите себя.

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В этом случае наша сила воли быстро израсходуется, и, в конце концов, у нас ничего не получиться.

2. Это должно приносить радость

"Это должно быть весело. Нам нужен позитивный подход к изменениям, которые мы хотим внести", - говорит Шустер.

"Я должен бросить курить" и "Я хочу бросить курить" могут лишь незначительно отличаться с точки зрения правильной постановки слов. Однако для долгосрочного успеха поставленной цели крайне важно, должны ли мы что-то делать или хотим ли мы это делать.

3. Будьте реалистами

Те, кто в 2020 году проводил большую часть своего свободного времени на диване, а теперь запланировал бегать по часу четыре раза в неделю в 2021 году, устанавливают чрезвычайно высокую планку. Скорее всего, слишком высокую.

"Регулярность важнее продолжительности и интенсивности", - объясняет психолог Шустер. В конце концов, дело в том, чтобы сделать спорт новой привычкой. У тех, кто сразу не перенапрягает себя до изнеможения, больше шансов остаться удовлетворенным.

4. Ведите отчет

Обещание, которое мы даем наедине с собой в маленькой тихой комнате, нарушается быстрее, чем обещание, которое мы даем вслух. Поэтому рассказывайте о своих планах родственникам и друзьям.

5. Не отчаивайтесь

Ни при каких обстоятельствах вы не должны осуждать себя за промахи и срывы. Неудачи всегда возможны, и это нормально!

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Следует сосредоточиться на чувстве успеха - каким бы незначительным оно ни казалось. "Это укрепляет нашу самоэффективность", - объясняет Шустер. "Самоэффективность означает убежденность человека в возможности сделать что-то своими собственными усилиями". Те, кто поддерживает веру в себя, не бросают все так быстро.

6. Убедитесь, действительно ли это ваше настоящее желание

Даже хорошие решения могут быть плохими - когда их трудно интегрировать в нашу жизнь или когда движущей силой является "я должен", а не "я хочу". Иногда в Новый Год следует "входить" без четких обещаний, если вы сомневаетесь или не можете правильно сформулировать конечную цель.

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Психология, Новый год, Марио Шустер.

Автор:

Телеграф
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