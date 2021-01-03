Снег с дождем, но не везде: прогноз погоды на начало первой рабочей недели

4 и 5 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, которое ознаменуется дождем, а в некоторых регионах – дождем со снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 4 января, на большей части Украины ожидается солнечная погода с прояснениями, за исключением Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Закарпатской и Львовской областей, где ожидается дождь. А также Сумской, Киевской и Черниговской областей, где синоптики прогнозируют дождь со снегом.

Температура воздуха в этот день будет варьироваться от +4…+7 градусов днем и 0..+4 градуса ночью. Теплее всего будет на Закарпатье - +7…+9 градусов днем и +2…+4 градусов ночью. А холоднее всего в Сумской области - -1…+1 градусов и днем - 0…+2 градусов.

Во вторник, 5 января, на большей части территории Украины также будет солнечно с прояснениями, кроме западного региона, где во всех городах ожидаются дожди. Также осадки в виде дождя накроют Хмельницкую и Винницкую области. Температура воздух будет колебаться в тех же диапазонах, что и днем ранее.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцам пообещали самый теплый январь за последние годы.