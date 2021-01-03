Скачать
Воскресенье, 03.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
Украину всколыхнуло первое за год землетрясение (карта)
Украину всколыхнуло первое за год землетрясение (карта)
Снег с дождем, но не везде: прогноз погоды на начало первой рабочей недели
Снег с дождем, но не везде: прогноз погоды на начало первой рабочей недели
Пойдет ли Кремль на присоединение Приднестровья и ждать ли наступления войск Путина на Украину
Пойдет ли Кремль на присоединение Приднестровья и ждать ли наступления войск Путина на Украину

Украина должна быть готова к силовому сценарию: потомок гетмана Разумовского высказался о мире с Россией

Украина должна быть готова к силовому сценарию: потомок гетмана Разумовского высказался о мире с Россией
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Украина может помириться с Россией, но это будет не во времена правления Владимира Путина. Что касается возвращения оккупированных территорий, то ей стоит готовиться к силовому сценарию.

Такое мнение в интервью Радио.Свобода высказал потомок последнего украинского гетмана Кирила Разумовского Грегор, который является основателем инициативы RealityBites

"Думаю, что Украина должна быть готова и должна готовиться к силовому сценарию, но перед тем стоит надеяться на мирное решение", - сказал он, добавив, что не верит в мирное решение при руководстве Путина. 

Говоря о том, как в Европе видят вопрос Крыма, Разумовский заявил, что "возможно, будет найдено какое-то решение" по полуострову и его статусу. 

В то же время он отметил, что по Донбассу компромиссов быть не может. 

"Это часть Украины и Россия гарантировала в 1994 году меморандумом (Будапештский меморандум, - ред.) уважение к украинским границам. Кроме этого, Заключительный Акт ОБСЕ также обязывает Россию к этому", - сказал он, подчеркнув, что на Донбассе имеется акт войны.

Разумовский отметил, что Россия и Украина смогут после возвращения Донбасса и Крыма построить отношения, как это удалось Германии и Франции. 

Для этого, по его словам, России стоит признать, что Украина - это отдельная нация и имеет отдельную культуру, а также то, что украинский язык не является диалектом российского, а является самостоятельным языком. 

Отдельно он отметил, что был рад истории с Православной церковью Украины. 

"Я был очень рад такому развитию событий. Здесь сомнений быть не должно", - сказал он. 

Как сообщалось ранее, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу" о том, есть ли сейчас перспективы возвращения Донбасса военным путем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Донбасс, Грегор Разумовский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Участник переговоров в Минске оценил шансы Украины вернуть Донбасс в ближайшее время
02 Депутат из Николаева влип в скандал из-за поздравления с фото Путина
03 Выяснились новые данные о прокуроре, который загадочно погиб возле элитной базы отдыха
04 Через сколько часов после пьянки можно садиться за руль: памятка для водителей
05 В Украине объяснили, чем может обернуться "закручивание гаек" окружением Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нашли с пакетом на голове и связанными руками: стало известно о загадочной смерти украинки в Турции
Нашли с пакетом на голове и связанными руками: стало известно о загадочной смерти украинки в Турции
В России признались, зачем хотят поставлять вакцину &quot;Спутник V&quot; в Украину
В России признались, зачем хотят поставлять вакцину "Спутник V" в Украину
Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Кто на Мальдивы, а кто в Карпаты: украинские селебрити отправились на новогодние каникулы (фото, видео)
Кто на Мальдивы, а кто в Карпаты: украинские селебрити отправились на новогодние каникулы (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь