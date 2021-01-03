Украина должна быть готова к силовому сценарию: потомок гетмана Разумовского высказался о мире с Россией

Украина может помириться с Россией, но это будет не во времена правления Владимира Путина. Что касается возвращения оккупированных территорий, то ей стоит готовиться к силовому сценарию.

Такое мнение в интервью Радио.Свобода высказал потомок последнего украинского гетмана Кирила Разумовского Грегор, который является основателем инициативы RealityBites.

"Думаю, что Украина должна быть готова и должна готовиться к силовому сценарию, но перед тем стоит надеяться на мирное решение", - сказал он, добавив, что не верит в мирное решение при руководстве Путина.

Говоря о том, как в Европе видят вопрос Крыма, Разумовский заявил, что "возможно, будет найдено какое-то решение" по полуострову и его статусу.

В то же время он отметил, что по Донбассу компромиссов быть не может.

"Это часть Украины и Россия гарантировала в 1994 году меморандумом (Будапештский меморандум, - ред.) уважение к украинским границам. Кроме этого, Заключительный Акт ОБСЕ также обязывает Россию к этому", - сказал он, подчеркнув, что на Донбассе имеется акт войны.

Разумовский отметил, что Россия и Украина смогут после возвращения Донбасса и Крыма построить отношения, как это удалось Германии и Франции.

Для этого, по его словам, России стоит признать, что Украина - это отдельная нация и имеет отдельную культуру, а также то, что украинский язык не является диалектом российского, а является самостоятельным языком.

Отдельно он отметил, что был рад истории с Православной церковью Украины.

"Я был очень рад такому развитию событий. Здесь сомнений быть не должно", - сказал он.

Как сообщалось ранее, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу" о том, есть ли сейчас перспективы возвращения Донбасса военным путем.