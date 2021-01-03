Участник переговоров в Минске оценил шансы Украины вернуть Донбасс в ближайшее время

Реванш Украины в контексте военного конфликта на Донбассе на данный момент нереален.

Так считает участник политической подгруппы переговорщиков в Минске, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Украина на сегодня, учитывая экономическую, внутриполитическую, военную ситуацию не пойдет на субъектное разрешение конфликта – когда сама принимает решения и их реализует. Мы к этому не готовы. Пока мы слабее России, окончание конфликта может быть только на условиях РФ. А такой мир может быть только "русским миром". Хотим ли мы такого? Ответ, думаю, понятен", - сказал он в интервью "Телеграфу", оценивая ситуацию, сложившуюся вокруг военного конфликта на Донбассе.

А поэтому, по его мнению, в краткосрочной перспективе освобождение Украиной территорий на своих условиях – не реалистично.

"Несубъектное разрешение конфликта, навязанное нам Западом или Кремлем, Украине не выгодно. Остается работать на тактические победы – и стратегически над общим пазлом победы, который мы обязательно сложим", - резюмирует Гармаш.

Подробнее про итоги 2020 года в битве за Донбасс и перспективы разрешения конфликта, читайте в материале "Телеграфа": Цель - вернуть Донбасс: пять шагов для победы над Россией.