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Число новых заболевших и выздоровевших почти сравнялось: ситуация с коронавирусом в Украине 4 января

Число новых заболевших и выздоровевших почти сравнялось: ситуация с коронавирусом в Украине 4 января
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

На утро 4 декабря в Украине зафиксировали 4 158 новых случаев коронавируса COVID-19. В то время как число выздоровевших составило 4 693 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 

Таким образом за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 1 526 человек;
  • летальных исходов - 73;
  • выздоровели - 4 693 человека;
  • проведено тестирований за сутки - 13 128 (в том числе методом ПЦР - 11 021, методом ИФА - 2 107).

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 078 251 человек;
  • выздоровели - 733 558 человек;
  • летальных исходов - 18 927;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 621 024.

За последние 24 часа наивысшее число подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Стоит напомнить, что с 8 по 24 января вводится полный локдаун из-за коронавируса в Украине. Какие запреты и ограничения он предполагает.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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