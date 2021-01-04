Число новых заболевших и выздоровевших почти сравнялось: ситуация с коронавирусом в Украине 4 января

На утро 4 декабря в Украине зафиксировали 4 158 новых случаев коронавируса COVID-19. В то время как число выздоровевших составило 4 693 человека.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Таким образом за минувшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наивысшее число подтвержденных случаев зарегистрировали в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
Стоит напомнить, что с 8 по 24 января вводится полный локдаун из-за коронавируса в Украине. Какие запреты и ограничения он предполагает.