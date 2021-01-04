Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января

Во вторник, 5 января, с юго-западной стороны Европы в Украину принесет циклон Ahmet. Следовательно осадки стоит ожидать на западе: в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской Киевской и Черкасской областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на остальной территориии существенных осадков не прогнозируют.

Несмотря на преимущество дождливой погоды, при снижении температуры местами возможен мокрый снег.

5 января максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит от +1 до +5 градусов, на востоке от 0 до +3 градусов, на западе и на юге +4 +9 градусов.

Также местами возможны туманы с ухудшением видимости.

В Киеве 5 января ожидается облачная погода. Незначительные осадки в виде дождя или мокрого снега возможны вечером вторника.

Температура воздуха в столице будет колебаться в течение дня в пределах от +1 до +3 градусов.

На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество в Украине принесет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра.

Стоит напомнить, что 4 и 5 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, которое ознаменуется дождем, а в некоторых регионах – дождем со снегом.