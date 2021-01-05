Скачать
Вторник, 05.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Уход Путина, будущее Лукашенко и "сделка" США и РФ по Украине: большое интервью Игара Тышкевича
Уход Путина, будущее Лукашенко и "сделка" США и РФ по Украине: большое интервью Игара Тышкевича
Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)
Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)

В Украине на Рождество испортится погода: чего ожидать

В Украине на Рождество испортится погода: чего ожидать
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В ближайшие дни погода будет довольно переменной, 5 января осадков в видео дождя стоит ожидать только на западе. Но уже 6 и 7 января осадки в виде мокрого снега с дождем будут практически по всей стране.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, во вторник, 5 января на севере, юге и востоке Украины будет без осадков. Дождь ожидается на западе, а также в Одессе и Николаеве.

Температура воздуха будет на уровне +2 +4 градусов - на севере, +7 +9 - на юге, +4 +6 - на западе и +1 +3 - на востоке страны.

В Киеве погода на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вечером, возможно, пройдет снег. Температура воздуха будет на уровне +1 +3 градусов.

В то же время 6 января по всей территории Украины ночью пройдет мокрый снег с дождем, но уже днем осадков не стоит ожидать, дождь возможен только в Ужгороде.

В северных и восточных областях стоит ожидать до +2 +4 градусов, на юге до +8 +10 градусов, а на западе до +4 +7 градусов.

Весь день в Киеве будет облачным. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться. Воздух прогреет от +3 до +5 градусов.

В четверг, 7 января осадков в виде мокрого снега с дождем стоит ожидать по всей стране, ночью в большинстве областей осадков не прогнозируется, кроме западной части Украины, где возможен мокрый снег с дождем.

Температура будет на уровне +2 +4 градусов - на севере и востоке страны, до +8 +10 градусов ожидается на юге, а на западе до +3 +5 градусов.

На протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться к вечеру. Температура воздуха будет на уровне +3 +5 градусов.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в вторник 5 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Погода, Снег, Дождь, Прогноз погоды, Мокрый мнег.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров: что об этом известно
02 В Киеве придумали оригинальный способ борьбы с "мокрыми" хулиганами: курьезное видео
03 Таинственная смерть украинки в Турции: курьер рассказал о последней встрече с девушкой
04 В Дунае обнаружили тело украинского капитана: что известно о трагедии
05 Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Голубовская объяснила, с чем связано снижение числа новых пациентов с COVID-19 в больницах
Голубовская объяснила, с чем связано снижение числа новых пациентов с COVID-19 в больницах
Санду хочет поговорить с Зеленским о &quot;конкретных вопросах&quot;
Санду хочет поговорить с Зеленским о "конкретных вопросах"
Какой праздник 5 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь