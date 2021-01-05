В Украине на Рождество испортится погода: чего ожидать

В ближайшие дни погода будет довольно переменной, 5 января осадков в видео дождя стоит ожидать только на западе. Но уже 6 и 7 января осадки в виде мокрого снега с дождем будут практически по всей стране.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, во вторник, 5 января на севере, юге и востоке Украины будет без осадков. Дождь ожидается на западе, а также в Одессе и Николаеве.

Температура воздуха будет на уровне +2 +4 градусов - на севере, +7 +9 - на юге, +4 +6 - на западе и +1 +3 - на востоке страны.

В Киеве погода на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вечером, возможно, пройдет снег. Температура воздуха будет на уровне +1 +3 градусов.

В то же время 6 января по всей территории Украины ночью пройдет мокрый снег с дождем, но уже днем осадков не стоит ожидать, дождь возможен только в Ужгороде.

В северных и восточных областях стоит ожидать до +2 +4 градусов, на юге до +8 +10 градусов, а на западе до +4 +7 градусов.

Весь день в Киеве будет облачным. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться. Воздух прогреет от +3 до +5 градусов.

В четверг, 7 января осадков в виде мокрого снега с дождем стоит ожидать по всей стране, ночью в большинстве областей осадков не прогнозируется, кроме западной части Украины, где возможен мокрый снег с дождем.

Температура будет на уровне +2 +4 градусов - на севере и востоке страны, до +8 +10 градусов ожидается на юге, а на западе до +3 +5 градусов.

На протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться к вечеру. Температура воздуха будет на уровне +3 +5 градусов.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в вторник 5 января.