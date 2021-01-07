Рождественские молитвы: как правильно обращаться к Богу и просить о помощи

7 января православная церковь празднует один из главных христианских праздников, символизирующий обновление - Рождество Христово.

Считается, что все просьбы и желания в эту ночь будут услышаны небом и непременно исполнятся. Если вы не знаете молитв, это не проблема - попросить о желаемом можно и своими словами. Любая молитва будет услышана, главное делать это искренне, с чистой душой и помыслами.

«Телеграф» собрал самые сильные рождественские молитвы на здоровье, счастье и богатство.

Молитва в Рождество Христово на здоровье

Молитва на Рождество о замужестве

Молитва в Рождество на деньги и богатство

Молитва для благополучия и защиты от нужды

Для привлечения счастья и удачи

Ранее, «Телеграф» писал, что нельзя делать в Рождество Христово 7 января.