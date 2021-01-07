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Рождество Христово 7 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник

Рождество Христово 7 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

7 января православные христиане отмечают один из главных христианских праздников – Рождество. Праздник установлен в честь появления на свет Иисуса Христа. Стоит отметить, что в иерархии праздников православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи.

Согласно евангельскому преданию, именно в эту ночь случилось чудо – на свет появился Богочеловек. Так, как Дева Мария со своим мужем Иосифом как раз направлялись в Вифлеем, то Иисус родился именно там, а не в Назарете.

Мест в гостинице для супругов не было, поэтому им пришлось заночевать в пещере, в которой располагался хлев для домашнего скота. Здесь и родился малыш, которому суждено было стать Спасителем, а первой его колыбелью стали ясли – кормушка для овец.

Поскольку Рождество Христово, прежде всего – религиозный праздник, в этот день принято честь молитвы Высшим силам. Также 7 января принято ходить в гости или приглашать гостей в свой дом. Хорошая примета, если первыми в этот день в дом зайдут двое мужчин.

Существуют и определенные запреты для этого дня. На Рождество Христово нельзя:

  • Молодым девушкам не стоит гадать, однако в этот день можно загадать заветное желание.

  • Нельзя купаться.

  • Под строгим запретом любой физический труд, даже уборка в доме.

  • Нельзя 7 января не только ругаться и сквернословить, но и выяснять отношения, обижаться, ставить ультиматумы.

  • Не рекомендуется надевать темную (особенно чёрную) одежду.

  • Женщинам не стоит красить и стричь волосы.

  • Нельзя ставить на стол пустые тарелки. Обязательно хоть что-то, но должно на них лежать.

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Народные приметы:

  • Оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну.

  • Если ударит мороз, то холодно будет и на Крещение.

  • Если кошка дерет когтями стенки, то скоро испортится погода. Котик, свернувшийся в клубок, предвещает наступление морозов.

  • Хорошо если идет снег или же лежит на земле. Чем больше снега 7 января, тем благоприятнее будет год.

  • Ясное небо и яркая луна на нём – к сильным морозам.

  • Звездное небо и иней на деревьях – к хорошему урожаю.

  • Если праздник выпал на новолуние, то будет неурожайный год.

  • За окном тепло – весна будет холодной.

Ранее, «Телеграф» писал о самых популярных гаданиях, если Вы все же решитесь.

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Все по теме:

Праздник, Рождество, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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