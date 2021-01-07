Украинские моряки возвращаются домой спустя четыре года тюрьмы в Ливии

В четверг, 7 января, стало известно, что в Украину возвращаются четыре украинца – члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

В частности, украинские моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже находятся в дороге по пути домой.

Отметим, четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 года ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Поводом для освобождения украинских моряков стали проблемы со здоровьем у двоих из них. В этой связи украинские дипломаты неоднократно поднимали вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Напомним, украинские моряки, члены экипажа турецкого Captain Khayyam, находились в ливийской тюрьме с ноября 2016 года. Все моряки из Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Само судно ранее было бункеровщиком в порту "Южный".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украину вернулись 6 моряков с Curacao Trader.