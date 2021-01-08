Любое необдуманное решение по Донбассу может столкнуть украинцев и свергнуть Зеленского - эксперт

Если Украина будет делать необдуманные шаги по реинтеграции Донбасса, то это может вылиться в серьезное противостояние внутри общества.

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель Украинского института будущего (UIF) и Центра экономического восстановления, директор экономических программ UIF Анатолий Амелин.

По его словам, Россия остается одним из главных вызовов для Украины.

"РФ продолжает скупку информационных каналов, достаточно агрессивно (хоть и не публично) оказывает влияние на события в Украине", - сказал он, отметив, что даже без военной эскалации Москва тратит огромные деньги для формирования удобного для себя поля в украинском медиапространстве.

Помимо того, риски дестабилизации повышаются за счет укрепления и формирования ориентированных на Кремль политических сил.

Амелин говорит, что у России в этой войне есть свои интересы - продвижение идеи о том, что конфликт "внутриукраинский", выход из под санкций, возврат оккупированных территории на своих условиях с превращением их в "якорь" для удержания Украины от дальнейшей североатлантической и евроинтеграции.

"Вопрос в том – понимает ли наша власть интересы Украины. Есть масса нехороших прецедентов, включая тайный (но ставший явным) визит президента Украины в Оман, который показал скрытую линию переговоров с Россией. Есть люди в нашей власти, которые пытаются реализовать российскую, а не украинскую повестку", - сказал Амелин, добавив, что у украинских властей нет стратегии, как нет и проукраинской повестки.

При этом он добавил, что стране нужен четкий план по Донбассу и напомнил, что тысячи жителей Украины прошли через военные действия и потеряли родных и близких.

"И если Украина сделает шаги по ускоренной реинтеграции ОРДЛО - это приведет к серьезному противостоянию внутри Украины. И к смене власти. Мы не Россия, у нас нет жесткой президентской вертикали. Украинский народ точно не даст свершиться планам РФ и пророссийских сил", - добавил Амелин.

О рисках, которые ожидают Украину, и о способах их преодоления читайте в материале "Телеграф": Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным.