Новые правила вызова "скорой" в Украине: что важно знать

В Украине с 1 января вступили в силу новые правила вызова скорой помощи.

Согласно решению Кабмина, теперь в случае вызова "неотложки" к пациенту в критическом состоянии, врачи должны прибыть на место в течение 10 минут.

Пациент считается находящимся в критическом состоянии, если у него отсутствует или наблюдается неэффективное дыхание, он страдает от массивной кровопотери или же находится в состоянии клинической смерти.

"Скорая" должна прибыть в течение 20 минут если у пациента наблюдаются нарушения сознания, имеются признаки кровотечения, острого инсульта или инфаркта, а также при расстройствах дыхания.

В остальных случаях, больному предложат обратиться к семейному врачу.

Как сообщалось, украинцев в 2021 году ожидает ряд изменений, среди которых повышение минимальных зарплат и рост тарифов на электричество и воду.