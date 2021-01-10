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Совсем клиенты не нужны? В Украине негодуют из-за нововведения ПриватБанка

Совсем клиенты не нужны? В Украине негодуют из-за нововведения ПриватБанка
12:10 Сегодня Телеграф Фото: facebook

ПриватБанк раскритиковали из-за новой функции в приложении Приват24.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в Фейсбук.

По его словам, в приложении Приват24 добавили функцию Святой николай, которая занимается вообще "непонятно чем". 

Роман также напомнил, что предыдущее обновление ПриватБанка заставило побыть в стрессе многих пользователей, поскольку было введено ограничение на количество вводимых символов пароля для приложения - стало 15, так многим людям пришлось менять пароли, чтоб восстановить доступ к кошелькам.

"Но вам что совсем совсем клиенты не нужны? Зачем мне в банковском приложении сторонние фичи развлекалочки, которые я не хочу видеть?", - подчеркивает он.

 

Стоит напомнить, что ранее ПриватБанк попал в скандал из-за предоставления услуг для "граждан Абхазии".

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Украина, ПриватБанк, Банк.

Автор:

Телеграф
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