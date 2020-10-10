Скандал вокруг услуг для "граждан Абхазии" в ПриватБанке получил продолжение

В ПриватБанке наконец-то ответили на скандал из-за предоставления услуг для "граждан Абхазии".

В пятницу, 9 октября, специалист в сфере информационного законодательства, авторского права и регистрации торговых марок Клим Братковский заметил, что в приложении "Приват24" для предоставления услуг можно выбрать гражданство Абхазии.

Эта ситуация вызвала у него бурю негодования.

Вскоре пресс-служба банка отреагировала на случившееся.

"Добрый день! Мы искренне благодарны вам за внимательность, это действительно безобразие. Передали специалистам для исправления", - сообщили в ПриватБанке.

Абхазия - непризнанное государство, а по факту территория Грузии, оккупированная Россией. Большинство стран мира признает Абхазию автономной республикой в составе Грузии.