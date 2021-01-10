"Таких друзей и не надо": скандальный блогер открестился от Украины из-за Трампа и насмешил сеть

Блогер Pavel Dalnoboy (Павел Дальнобой/Дальнобойщик), переехавший из Донецка в Чикаго и взявший гражданство США, отказался от Украины из-за поддержки бывшими соотечественниками кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в Штатах.

Настоящее имя блогера Вадим Дубовский, он в 2014 году прославился записью за рулем грузовика матерных песен на украинском, где ругал в текстах Россию с Путиным и поддерживал армию Украины на Донбассе.

Позже отношение к нему в сети испортилось из-за поддержки Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Ниже приведено видео от ноября 2020 года, на котором он призывает украинцев перестать поддерживать Джо Байдена, поскольку в случае победы Трампа на выборах в США Украине будет неловко дальше просить о помощи.

После победы Байдена на выборах, блогер записал видео, в котором заявил, что более не будет использовать украинский язык и снимет флаг Украины.

"Я пришел к выводу, что невозможно реанимировать то, что мертво", - сказал он.

Впрочем, украинцы этого особо не заметили. Лишь спустя несколько недель в сети появилась вялая реакция на "радикальные перемены".

"Наши ряды покинул еще один "великий украинец". Он даже от украинского языка и флага отказался и перешел на русский. А я думаю, чего он внезапно из ленты пропал? А все из-за того,что большинство (по крайней мере в соцсетях) украинцев выступили против Трампа. А этот дальнобойщик - за Трампа", - написал в Твиттер пользователь "КРЫМский бандеровец".

Наши ряды покинул еще один "великий украинец".Он даже от укр. языка и флага отказался и перешел на русский.А я думаю, чего он внезапно из ленты пропал? А все из-за того,что большинство (по крайней мере в соцсетях) украинцев выступили против Трампа. А этот дальнобойщик - за Трампа pic.twitter.com/iEZ1T5I5SV — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) January 9, 2021

Не разделили позицию блогера и комментаторы.

Как сообщалось ранее, в соцсети провели опрос, в результате которого выяснилось, что большая часть работников железной дороги в оккупированном Донбассе хочет вернуться в Украину.