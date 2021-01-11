Звонят и просят деньги: Ляшко пожаловался на мошенников

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал как мошенники разводят людей от его имени.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

По его словам, от его имени и от имени работников приемной главного санитарного врача поступали звонки от мошенников, в которых те рассказывали о том, что он оказался в трудной ситуации и просили перевести значительную сумму средств на счет.

"Затем звонит фейковый Ляшко из такого же фейковых Телеграмм канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами", - рассказал санврач.

Стоит напомнить, что ранее, 10 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал прогноз касательно завершения локдауна и выхода из карантина.