Циклон принесет в Украину жуткую непогоду: синоптик озвучила прогноз на 13 января

В ближайшие дни в Украину принесет холодный циклон, 13 января ожидаются осадки в виде дождя, и мокрого снега. Это станет причиной метелей, налипания мокрого снега и гололеда.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В среду, 13 января сложные погодные условия постепенно охватят нашу юго-восточную часть, Восток Украины, а также Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей. В то же время днем 13-го января в Одесской области ситуация успокоится. Снег стоит ожидать на западных областях.

Температура воздуха ночью будет на уровне -2-7 градусов, а днем соответственно от 0 до -4 градусов, на юге и западе около нуля.

Киев окажется между двумя мощными атмосферными циклонами, в поле повышенного атмосферного давления. Поэтому осадков не предвидится.

Ночью в столице ожидается -2-4 градуса, днем около 1 градуса мороза.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине стоит ожидать морозов до -10 -20 градусов.