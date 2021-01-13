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Среда, 13.01.2021
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Как оформить субсидию не выходя из дома: пошаговая инструкция

Как оформить субсидию не выходя из дома: пошаговая инструкция
05:43 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

С Нового года в Украине изменились правила оформления заявки на субсидию. Управление соцзащиты прекратило принимать граждан и подача документов теперь этом можно сделать онлайн на сайте Министерства социальной политики Украины.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Сегодня оформить субсидию можно через Интернет.

Для этого нужно: 

1. Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua/) в рубрику "Е-сервисы".

2. В рубрике "Е-сервисы" выбираем "Субсидии".

3. Нас автоматически переводит на сайт (https://subsidii.mlsp.gov.ua/), где нужно заполнить форму, а именно выбрать 1 из трех способов регистрации.

На стартовой странице Системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии, Заявителю предлагается выбрать один из вариантов регистрации / входа.

Шаг 1

 

В случае избрания "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "регистрация или вход с идентификацией BankID", представления и подписания документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

В случае избрания "регистрация или вход по адресу электронной почты" указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).

Шаг 2

После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:

  • Заявления о назначении и предоставлении в денежной форме за (указывается отделения банка),
  • Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

Шаг 3

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных, и подать документ.

Результат

В результате на электронный адрес придет сообщение:

  • Ваш электронный заявление на назначение жилищной субсидии успешно зарегистрировано. Ее номер - "1111111111111". На всякий случай сохраните его.
  • Будет рассматривать заявление именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы.
  • В случае, если вы не использовали электронной цифровой подписи, вам придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы.
  • В ближайшее время наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы согласовать дату и время вашего визита.
  • К этому письму также приложены копии поданных вами документов.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" озвучил инструкцию, как оформить субсилию при помощи приложения "ДІЯ" или электронной почты. 

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Все по теме:

Украина, Выплаты, Субсидия, Cоцвыплаты.

Автор:

Телеграф
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