Как оформить субсидию не выходя из дома: пошаговая инструкция

С Нового года в Украине изменились правила оформления заявки на субсидию. Управление соцзащиты прекратило принимать граждан и подача документов теперь этом можно сделать онлайн на сайте Министерства социальной политики Украины.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Сегодня оформить субсидию можно через Интернет.

Для этого нужно:

1. Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua/) в рубрику "Е-сервисы".

2. В рубрике "Е-сервисы" выбираем "Субсидии".

3. Нас автоматически переводит на сайт (https://subsidii.mlsp.gov.ua/), где нужно заполнить форму, а именно выбрать 1 из трех способов регистрации.

На стартовой странице Системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии, Заявителю предлагается выбрать один из вариантов регистрации / входа.

Шаг 1

В случае избрания "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "регистрация или вход с идентификацией BankID", представления и подписания документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

В случае избрания "регистрация или вход по адресу электронной почты" указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).

Шаг 2

После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:

Заявления о назначении и предоставлении в денежной форме за (указывается отделения банка),

Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

Шаг 3

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных, и подать документ.

Результат

В результате на электронный адрес придет сообщение:

Ваш электронный заявление на назначение жилищной субсидии успешно зарегистрировано. Ее номер - " 1111111111111 ". На всякий случай сохраните его.

". На всякий случай сохраните его. Будет рассматривать заявление именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы.

В случае, если вы не использовали электронной цифровой подписи, вам придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы.

В ближайшее время наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы согласовать дату и время вашего визита.

К этому письму также приложены копии поданных вами документов.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" озвучил инструкцию, как оформить субсилию при помощи приложения "ДІЯ" или электронной почты.