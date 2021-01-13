Как оформить субсидию не выходя из дома: пошаговая инструкция

С Нового года в Украине изменились правила оформления заявки на субсидию. Управление соцзащиты прекратило принимать граждан и подача документов теперь этом можно сделать онлайн на сайте Министерства социальной политики Украины.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Сегодня оформить субсидию можно через Интернет.
Для этого нужно:
1. Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua/) в рубрику "Е-сервисы".
2. В рубрике "Е-сервисы" выбираем "Субсидии".
3. Нас автоматически переводит на сайт (https://subsidii.mlsp.gov.ua/), где нужно заполнить форму, а именно выбрать 1 из трех способов регистрации.
На стартовой странице Системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии, Заявителю предлагается выбрать один из вариантов регистрации / входа.
Шаг 1
В случае избрания "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "регистрация или вход с идентификацией BankID", представления и подписания документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.
В случае избрания "регистрация или вход по адресу электронной почты" указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).
Шаг 2
После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:
Шаг 3
После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных, и подать документ.
Результат
В результате на электронный адрес придет сообщение:
Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" озвучил инструкцию, как оформить субсилию при помощи приложения "ДІЯ" или электронной почты.