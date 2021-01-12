Скачать
Вторник, 12.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: имя и первые подробности
На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: имя и первые подробности
«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского
«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского
Назван лучший футбольный тренер десятилетия
Назван лучший футбольный тренер десятилетия

«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского

«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского
15:08 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский не реализует обещанные реформы только потому, что у кого-то на него есть компрометирующий материал.

Такое мнение во время интервью изданию "ГОРДОН" озвучил украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

"Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется себя вести, а потому что у кого-то в руках кощеево яйцо", – отметил он.

Главред издания Алеся Бацман уточнила, правильно ли она поняла, что речь идет о компромате. 

"Да, вне всякого сомнения", – ответил Комаровский.

После этого Бацман уточнила, какой может быть компромат на Зеленского, который до избрания на пост президента не занимался политикой и не был на государственной службе.

"Ты не знаешь, и я не знаю", – сказал Комаровский и предположил, что такой компромат может быть у спецслужб, например у Службы безопасности Украины.

Журналистка возразила, что СБУ подконтрольна президенту – ведомство возглавляет друг Зеленского Иван Баканов. 

На что получила ответ доктора, что это "единственное логическое построение", которое может объяснить изменения, которые произошли с Зеленским.

При этом Комаровский отметил, что в последний раз с Зеленским разговаривал перед парламентскими выборами 2019 года. 

По его мнению, офис Зеленского занимается несвойственными для себя функциями. 

Стоит напомнить, что ранее эксперт рассказал, как связан рост общественного возмущения в Украине с действиями Зеленского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Евгений Комаровский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики под кислород не ложатся: украинки рассказали, как болели "короной" по два, а то и три раза
02 "Майданом сделали только хуже": журналистка поделилась разговором с заробитчанином в поезде
03 Держали дети и ответственность: экс-супруга Виктора Павлика рассказала, почему долго не разводилась с певцом
04 Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина
05 Действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выяснилась причина смертельного пожара, жертвы которого просили о помощи в Twitter
Выяснилась причина смертельного пожара, жертвы которого просили о помощи в Twitter
&quot;Не боится называть Крым украинским&quot;: Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)
"Не боится называть Крым украинским": Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)
Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)
Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)
Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни
Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь