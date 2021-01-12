«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не реализует обещанные реформы только потому, что у кого-то на него есть компрометирующий материал.

Такое мнение во время интервью изданию "ГОРДОН" озвучил украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

"Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется себя вести, а потому что у кого-то в руках кощеево яйцо", – отметил он.

Главред издания Алеся Бацман уточнила, правильно ли она поняла, что речь идет о компромате.

"Да, вне всякого сомнения", – ответил Комаровский.

После этого Бацман уточнила, какой может быть компромат на Зеленского, который до избрания на пост президента не занимался политикой и не был на государственной службе.

"Ты не знаешь, и я не знаю", – сказал Комаровский и предположил, что такой компромат может быть у спецслужб, например у Службы безопасности Украины.

Журналистка возразила, что СБУ подконтрольна президенту – ведомство возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.

На что получила ответ доктора, что это "единственное логическое построение", которое может объяснить изменения, которые произошли с Зеленским.

При этом Комаровский отметил, что в последний раз с Зеленским разговаривал перед парламентскими выборами 2019 года.

По его мнению, офис Зеленского занимается несвойственными для себя функциями.

Стоит напомнить, что ранее эксперт рассказал, как связан рост общественного возмущения в Украине с действиями Зеленского.