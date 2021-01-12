Из окон дует, в вагонах орудуют воры: пассажир пожаловался на условия в поезде "Укрзалізниці"

В Украине пожаловались на состояние вагонов СВ-класса, которые обслуживает Одесский филиал "Укрзалізниці", рассказав о "прелестях" поездки в одном из них.

О них рассказал на своей Facebook-странице Вячеслав Грубый.

"Вагона ресторана тоже нет. Берите еду с собой и ешьте холодной. Забавно, после введения карантина, посуда одноразовая, но те, кто занимаются закупками, явно не понимают где стаканчики для холодной, а где для горячей воды. Короче, чай благополучно вытекает из стакана", - рассказал он.

По его словам, из окон тоже очень сильно дует, дыры в которых проводники сами задуют силиконом.

"Но это так не работает. Вагоны давно должны были быть списаны. Им уже никакой силикон не поможет", - пишет автор.

"Вишенкой на торте" стало то, что пассажиров из-за отсутствия охраны в поездах, с регулярной периодичностью грабят.

"Сейчас с 1 до 4-х ночи в поездах тотально работает Группа лиц, совершающие грабежи. Привет Вам, Арсен Аваков. Проводники которые жалуются, ничего сделать не могут. Они работают по 30 лет, в ответ на жалобу им просто отвечают, не нравится, уходите. В общем мы живем в веселое время. Все все это знают, но никто ничего делать не хочет. Мне все меньше хочется жить в этой стране", - резюмировал Грубый.

"Требуйте скидку!!", "Хорошо, что фото запах не передает", "Слушай, ты что за 30$ за 500 км. хочешь? В Европе за такое только автобус с биоунитазом. Приклеился к уважаемым людям", - комментируют увиденное в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее политик Наталья Бойко рассказала, как в "Укрзализныце" не соблюдают ограничения локдауна, введенные с 8 по 24 января в Украине.