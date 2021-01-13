Скачать
Среда, 13.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Власть нас не слышит!" - Сергей Доротич о протестах ФОПов, локдауне и росте налогов для предпринимателей
"Власть нас не слышит!" - Сергей Доротич о протестах ФОПов, локдауне и росте налогов для предпринимателей
Итоги дня 12 января: "тарифный майдан" и визит Санду в Киев
Итоги дня 12 января: "тарифный майдан" и визит Санду в Киев
Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому
Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому
Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)
Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)

Какой праздник 13 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 13 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

13 января православные вспоминают преподобную Мелании Младшей (384-439). К христианству её привела бабушка по отцу – Мелания Старшая.

По старому стилю это был кануном Нового года, поэтому всегда готовилось угощение. Считается, что чем богаче застолье – тем богаче будет жить человек в этот год. Отсюда и прозвище у праздника – Щедрый вечер.

Перед Старым новым годом принято устраивать щедрование. Этот старинный славянский ритуал представляет собой обход с песнями домов и получение от хозяев угощений. На Маланки всегда щедруют и “водят козу”. Всю ночь ходят по домам, поют щедривки, колядки, частушки. В компаниях обязательно присутствует коза Маланка.

В полночь с деревьев стряхивали снег. Делали это для того, чтобы был хороший урожай фруктов. На Щедрый вечер ворожили и верили, что все предсказания правдивые. Особенно популярны были девичьи гадания на суженого.

Наши предки верили, что согласие на брак данное на Маланки делает семейный союз счастливым и крепким.

Многие люди и по сей день считают 13 число несчастливым. Поэтому в этот день стараются не начинать новых дел, полагая, что они обречены на неудачу.

Чего нельзя делать 13 января?

  • Не рекомендуется давать в этот день в долг;

  • Нельзя ни на кого обижаться и вспоминать обиды;

  • 13 января запрещалось считать мелкие деньги, считалось, что это принесет слезы.

  • Женщины и девушки не должны первыми входить в жилище - это считается плохой приметой.

  • А еще не произносите в этот день слово «тринадцать», не считайте до тринадцати и не выносите из дома мусор.

Народные приметы:

  • Если ночью на небе много звезд, то будет хороший урожай ягод.

  • Снег в этот день сулит урожайный год.

  • Если погода тёплая, то лето будет дождливым.

  • Много инея на деревьях – к хорошему сбору мёда и урожаю зерновых культур.

  • Обледенение на деревьях – к урожаю овощей.

  • Оттепель – к дождливому лету.

  • Вьюга – к богатому урожаю орехов.

  • Если ночь ясная и звездная, то люди будут здоровы и счастливы.

Также, “Телеграф” предлагает Вам лучшие посевалки, которые “пригодятся” деткам 14 января. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому
02 В Украине снова протестуют из-за тарифов: Шмыгаль подключил СБУ
03 "Из Ломаченко выбили дурь": Легенда бокса удивился поражению украинца
04 Умер миллиардер-спонсор Трампа
05 Тарифный Майдан в Украине: власти хотят свернуть "рынок газа" и вернуться к регулированию цен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тарифный Майдан в Украине: власти хотят свернуть &quot;рынок газа&quot; и вернуться к регулированию цен
Тарифный Майдан в Украине: власти хотят свернуть "рынок газа" и вернуться к регулированию цен
От санкций против Дубинского пострадает вся Украина, - политолог
От санкций против Дубинского пострадает вся Украина, - политолог
В Украине подсчитали, как первые дни локдауна ударили по кафе и ресторанам
В Украине подсчитали, как первые дни локдауна ударили по кафе и ресторанам
Какой праздник 13 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 13 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь