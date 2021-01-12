Старый Новый год 2021: лучшие посевалки для взрослых и детей

14 декабря в Украине празднуют Старый Новый год. По традиции утром принято ходить посевать. Стоит отметить, что засевать ходят только мальчики, так как в этот день отмечается Обрезание Господне и чтится память святого Василия.

“Посевалки” - давний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем году. В современном мире посевальники преследуют другие цели, однако традиции есть традиции.

Посевальщики ходят от дома к дому, желая хозяевам всего наилучшего, рассыпая зерно по дому. Зерно, которым посевают, нельзя выметать до заката солнца. Стоит отметить, что это не обязательно должна быть пшеница, можно брать ячмень, рожь и даже рис.

Считается, что первый посевающий приносит в дом счастье и благополучие.

"Телеграф" собрал лучшие посевалки на русском и украинском языке для детей и взрослых:

Ранее, “Телеграф” писал, когда в Украине щедруют и засевают в 2021 году.