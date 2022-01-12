Старий Новий рік 2022: найкращі посівалки для дорослих та дітей

Красиві посівалки російською та українською мовами для дітей та дорослих.

Щороку, 14 грудня, українці відзначають Старий Новий рік. Варто зазначити, що це унікальне свято, адже відзначають його лише у тих країнах, де православна церква користується юліанським календарем. Напередодні свята, 13 січня, заведено збиратися усією сім’єю на святкування щедрого вечора.

Також однією з головних традицій Старого Нового року є посівання. Рано-вранці хлопчики ходять від будинку до будинку, бажаючи господарям всього найкращого, розсипаючи зерно по будинку. Дівчаткам посівати не можна, бо цього дня відзначається Обрізання Господнє та вшановується пам’ять святого Василя.

Читайте також: Категорія Lifestyle Коли Щедрий вечір 2022: дата свята, традиції та найсуворіші заборони Цього дня діти та дорослі ходять від будинку до будинку та щедрують.

Варто зазначити, що зерно, яким посівають, не можна вимітати до заходу сонця. Посівати можна не лише пшеницею, можна брати і ячмінь, і жито і навіть рис. Вважається, що перший, хто посіває, приносить у будинок щастя та благополуччя.

"Телеграф" зібрав найкращі посівалки російською та українською мовами для дітей та дорослих:

Зазначимо, "Телеграф" розповідав, коли правильно колядувати, щедрувати та посівати в Україні у 2022 році. Також слід зазначити, що січень багатий на церковні свята, і щоб нічого не пропустити, збережіть православний календар.