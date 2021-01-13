Гадания на Старый Новый год: на любовь, на суженого и на судьбу

14 января отмечается Старый Новый год. И хотя этот праздник не такой официальный, люди чтят его обычаи. Считается, что ночь с 13 на 14 января — это магическое время, когда можно узнать свое будущее. Это идеальное время для гадания на суженого и на судьбу. Именно в эту ночь все предсказания считались точными, а сны – вещими.

Гадания в Щедрый вечер начинали после заката солнца и продолжали до полуночи. Это время наибольшей активности потусторонних сил, которые являются, чтобы навредить человеку, либо помочь.

“Телеграф” собрал для Вас самые простые современные правдивые гадания на Старый Новый год на суженого, замужество и судьбу.

Гадание на бумаге

Перед сном напишите на листах 12 желаний и положите их под подушку. Утром достаньте только три бумажки – именно эти желания и сбудутся в новом году.

Гадание с помощью кошки

Ваша кошка должна находиться в другой комнате. Загадайте простой вопрос-желание, на который можно ответить «да» или «нет». Позовите кошку и обратите внимание, какой лапкой она переступит порог. Если это будет левая лапка – это значит «да», а правая – «нет». В случае, если кошка не придет, – значит, будущее зависит только от вас.

Гадание на крупе

Необходимо взять банку с крупой из цельных зерен и задать вопрос-желание. Далее следует достать левой рукой горсть крупы и пересчитать зерна. Четное количество значит «да», а нечетное – «нет».

Гадание по книге

Для этого новогоднего гадания 13 января лучше всего выбрать книгу с духовным содержанием. Не раскрывая книгу, загадай номер страницы и номер строки снизу или сверху. Теперь раскрывай книгу на нужной странице и читай выбранную строку. В зависимости от того, что интересует тебя больше всего и толкуют выбранный параграф книги.

Гадание на характер жениха и замужество

В миску или блюдце кладутся разные предметы, которые девушки должны по очереди вытягивать. Положить в миску можно все что угодно. Главное, чтобы было четкое сопоставление с какой-нибудь чертой или качеством жизни. Например, сахар – сладкая жизнь и хороший добрый характер у супруга, кольцо – замужество, рюмка – веселая жизнь, кольцо из золота символизирует богатую жизнь и так далее.

Гадание на имя

Можно при помощи гадания узнать и имя своего будущего суженого. Для этого с вечера на нескольких небольших листочках бумаги пишут различные мужские имена и кладут их под подушку. Утром, проснувшись, достают первую попавшуюся бумажку: какое имя на ней указано, так и будут звать будущего мужа.

Гадание с расческой

Перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть ей в этом году замужем за тем человеком, который приснился.

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