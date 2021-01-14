В Украине ввели новые штрафы из-за масок: что важно знать и сколько придется заплатить

В четверг, 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок или респираторов у посетителей.

Об этом говорится в законе 1113-IX, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

Таким образом, штрафы для предпринимателей составят от 3400 до 5100 грн.

Платить придется в случаях если:

Посетителей допускают в здания, помещения и общественный транспорт мез маски.

Нет предупреждения, что нужно надеть маску.

Не делают устное замечание, не прекращают обслуживание, не вызывают полицию.

Стоит отметить, что закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах принят Верховной Радой в ноябре 2020 года и подписан президентом Владимиром Зеленским 17 декабря 2020 года.

При этом, штрафовать могут даже "за непринятие мер", то есть, если человек зайдет в помещение в маске, а потом снимет ее, при этом никто не сделает ему замечание, не попросит надеть маску либо покинуть помещение, то и за такое бездействие предприятие может быть оштрафовано.

Напомним, что с 8 по 24 января 2021 года по всей стране действуют усиленные карантинные ограничения с целью противодействия распространению эпидемии коронавируса, которые могут продлиться весь 2021 год.