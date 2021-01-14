В школах и детских садах нашли фальшивое сливочное масло: названы нарушители

Госпотребслужба изучила образцы молочной продукции и обнаружила фальсификат сливочного масла.

Об этом сообщили в Фейсбуке Главного управления Госпродспоживслужбы в Киеве.

Всего за 2020 год специалистами во время плановых и внеплановых мероприятий государственного контроля (надзора) был проведен отбор 171 образцов. 11 образцов с несоответствиями были отобраны на мощностях детских дошкольных учреждений, и школах.

По результатам лабораторных исследований часть продукции можно считать фальсифицированной.

"Самой распространенной среди готовых продуктов питания - фальсификация сливочного масла, которое заменяют маргарин или растительные спреды. Не остаются в стороне молоко и другие молочные продукты, которые производят из молочного сырья. Производство и реализация некачественной, фальсифицированной продукции несет прямую угрозу здоровью человека и мешает конкурентной среде среди производителей", - отмечают в Управлении безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

По результатам экспертных выводов в образцах молокопродуктов, полученных на мощностях школ и садиков, установленные несоответствия, а именно, по содержанию стеринов (наличие растительных масел):

Детский сад № 218 - "Масло сладкосливочное крестьянское 72,5%" (производитель ООО "Николаевмолпром"),

КП "Луч Святошинского района" - "Сыр сычужный твердый Голландский" (производитель ООО "Интер-Мол"),

КП "Школьное питание" - 2 образцы "Масло сладкосливочное крестьянское" (производитель ЧП Матвиенко А.В.),

ОУЗ Киевский спортивный лицей интернат - "Сыр твердый Голландский 50%" (производитель ООО "Лозовской молочный завод", "Масло сливочное крестьянское 82,5%" (производитель ООО "Староконстантиновский молочный завод"),

КП "Луч" - "Сыр твердый Голландский 45%" (производитель ООО "Интер-Мол"), 2 образца "Масло сладкосливочное крестьянское 72,5%" (производитель ООО "Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока"),

КП "Школьник" - "Масло сладкосливочное экстра 82,5%" (производитель ЧП Матвиенко А.В.),

ООО "ПОНТЕМ.УА" - "Масло сливочное 73%" (производитель ЧП Матвиенко А.В.), "Сыр российский 50%" (производитель ЗАО "Хмельницкая маслосырбаза").

Как обнаружить подделку?

Часть подделок можно обнаружить органолептически - по вкусу, запаху, внешнему виду, температурой застывания. Однако, такая возможность возникает у потребителя уже после приобретения товара. Органолептические методы, как правило, обнаруживают лишь "грубые" подделки.

Чтобы доказать факты фальсификации молочной продукции с использованием растительных масел, необходимо исследовать образцы продукции в лабораториях с использованием хроматографических методов анализа, в частности метода газожидкостной хроматографии. Во время исследований таких образцов, используются различные типы испытаний: анализ нативных триглицеридов, анализ жирнокислотного состава, анализ стеринов.

Чаще всего производители для замены молочного жира используют гидрированные растительные жиры или их смеси с другими жирами. При этом сами фальсификаты разделяют на две группы: в одном случае содержание заменителей молочного жира составляет более 20%, в другом, когда судьба последних составляет менее 20%.

Результаты исследований молока и молокопродуктов с помощью метода выявления содержания фитостеринов и холестерина - является основанием считать продукцию традиционной или фальсифицированной.

Стоит напомнить, что в Министерстве здравоохранения Украины уточнили список товаров, которыми можно будет торговать во время усиления карантина в стране с 8 по 24 января.