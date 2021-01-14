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Землю накроют магнитные колебания: когда их ждать и как подготовиться

Землю накроют магнитные колебания: когда их ждать и как подготовиться
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Землю в январе накроют магнитные бури. Так, аж четыре дня подряд в январе стоит ожидать усиленных магнитных колебаний.

Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии солнца Фиан.

Согласно предоставленным данным, желтый уровень состояния магнитосферы стоит ожидать с 17 по 20 января.

Также совсем небольшие колебания будут 25 и 26 января.

Прогноз магнитных бурь на январь, начало февряля 2021:

бури

Стоит отметить, что магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, связанное с поступлением в ее окрестности солнечного ветра.

Магнитная буря может длиться от нескольких часов, до нескольких дней. Такое состояние плохо влияет на здоровье человека: страдают сосуды и психика. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

В такие периоды медики советуют людям беречься и внимательно следить за своим состоянием. Специалисты советуют в такие дни больше гулять и полноценно высыпаться.

Напомним, что ранее в сети дали прогноз на геомагнитную обстановку в первом месяце 2021 года.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Магнитные бури.
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